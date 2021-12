Omikronvariant veroorzaakt golf aan nieuwe coronabesmettingen in Zuid-Afrika

De omikronvariant van het coronavirus veroorzaakt een “zorgwekkende” stijging van het aantal besmettingen in Zuid-Afrika, zo melden officiële instanties. De nieuwe mutatie is snel op weg om de dominante speler te worden.

De voorbije twee weken steeg het aantal dagelijkse coronabesmettingen in Zuid-Afrika exponentieel, zegt dokter Michelle Groome van het Nationaal instituut voor overdraagbaare ziektes (NICD). “Van een wekelijks gemiddelde van ongeveer 300 nieuwe gevallen per dag gingen we vorige week naar 1.000 en meer recent zelfs naar 3.500”, aldus Groome. “Op woensdag werden er liefst 8.561 nieuwe gevallen geregistreerd, een week eerder was dat nog 1.275. Zo’n stijging is echt zorgwekkend.”

Liefst 74 procent van alle geregistreerde besmettingen van de afgelopen maand waren toe te wijzen aan de nieuwe omikronvariant, zo blijkt nog. “De mutatie is zo snel op weg om de deltavariant te verdrijven en de dominante factor te worden.”