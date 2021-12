In Brussel is sinds maandag de boosterprik beschikbaar. — © epa-efe

De N-VA beukt al dagenlang in op de federale regering voor het lange wachten met de boosterprik. Maar is er ook sprake van nalatigheid in de politiek en de wetenschap? En gaat de Vlaamse regering zelf wel vrijuit? “We hadden proactiever kunnen zijn, maar dat is achteraf gemakkelijk gezegd.”