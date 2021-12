Christian Kabasele hield zijn adem in na hartaanval bij fan tijdens duel met Chelsea: “Medische staf heeft geweldig werk verricht”

De wedstrijd van koploper Chelsea in de Premier League bij Watford werd woensdagavond in de 12e minuut stilgelegd, omdat een toeschouwer onwel was geworden.

De scheidsrechter besloot tot een pauze om de hulpdiensten, waaronder de medische staf van beide clubs, zo goed mogelijk hun werk te kunnen laten doen. In het desbetreffende supportersvak maakten toeschouwers netjes ruimte voor de medische experts te.

© REUTERS

© ISOPIX

Watford meldde even later dat een fan een hartaanval had gekregen. Volgens de club is de man in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht.

“Het gaat vanavond niet zozeer om het resultaat, meer om het feit dat er een leven is gered. De medische staf heeft geweldig werk verricht. Mijn gedachten gaan uit naar de fan en zijn familie”, aldus Watford-speler en gewezen Rode Duivel Christian Kabasele na afloop.