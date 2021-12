Vrachtwagen rijdt in Doeldok, nog geen spoor van inzittende

Verrebroek

Op de kade van de Antwerp Euroterminal aan Blikken in de Waaslandhaven in Verrebroek is woensdagavond rond 20 uur een vrachtwagen in het water van Doeldok terechtgekomen. Het ongeval werd pas ’s nachts om 3 uur opgemerkt. De inzittende is nog vermist.