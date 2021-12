Wat een ellende: na twee zware knieblessures loopt gewezen Belgisch toptalent opnieuw een “schokkende” blessure op

De 23-jarige aanvaller van Heracles schreeuwde het uit van de pijn en moest per brancard het veld verlaten. Zijn ploeggenoten reageerden aangeslagen.

Het is niet voor het eerst dat Azzaoui te maken krijgt met ernstig blessureleed. De 23-jarige Belg scheurde al twee keer eerder zijn kruisband. Dit keer leek er ogenschijnlijk iets mis met zijn knieschijf, die volledig naar de zijkant leek te zijn gedraaid.

Heracles leidde met 0-1 toen Azzaoui vervangen moest worden, maar ging uiteindelijk met 2-1 onderuit. “De enige reden die ik echt zie is de blessure van Azzaoui”, aldus trainer Frank Wormuth. “Meerdere jongens hebben daar over nagedacht. Ze waren geschokt, zo kun je het zeggen. Ze zijn niet meer in de wedstrijd geweest. In de rust heb ik er duidelijk over gesproken met de spelers. Dat we het moesten vergeten. Het is gebeurd. We zijn profs en we moeten presteren. We kunnen wel zeuren, maar we moeten nog een wedstrijd spelen. Na de wedstrijd kunnen we erover praten. Misschien moesten we voor Azzaoui spelen.”

De Nederlander liet ook nog weten dat hij “hoopt” dat de blessure van de Belg meevalt. Azzaoui zat dit seizoen aan drie goals en twee assists in de Eredivisie. In het verleden verliet hij de jeugd van Anderlecht voor die van Tottenham en speelde hij ook even voor Wolfsburg.

