Vrouw (92) sterft na vergiftiging op restaurant, kok niet naar de cel “omdat hij er een betere chef van geworden is”

Een voedselvergiftiging na het eten van shepherd’s pie in een lokale pub is een Britse vrouw van 92 fataal geworden. De kok moet echter niet naar de gevangenis omdat hij spijt betuigde en verklaarde “er een betere chef door te zijn geworden”.

De feiten dateren van 8 oktober 2018. Liefst 32 gasten - allemaal leden van een lokale kerkgemeenschap - werden ziek na een avondetentje in de Crewe Arms-pub in Hinton-in-the-Hedges, in het Engelse graafschap Northamptonshire. Een van hen, de 92-jarige Elizabeth Neuman, overleed zelfs aan de gevolgen van een voedselvergiftiging. Haar shepherd’s pie, een traditioneel Britse ovenschotel met gehakt en aardappelpuree, bleek achteraf niet voldoende te zijn gekookt.

De voormalige hoofdkok van de pub, de 40-jarige John Croucher, moest deze week voor de rechter verschijnen. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden, met uitstel. Croucher gaf toe dat hij het vlees de avond ervoor al had bereid, maar dat hij “zich afgejaagd had” en het gehakt nog niet volledig gaar was toen hij het in vershoudfolie wikkelde en in de koelkast plaatste. De volgende dag warmde hij het gehakt opnieuw op, samen met de puree, maar controleerde hij de temperatuur niet meer. “Ik vind het erg om toe te geven, maar ik denk dat ik gewoon te afgejaagd was. Ik wilde te snel gaan. Dat ik veel spijt heb, is een understatement. Ik zal dit nooit vergeten. Ik ben hierdoor een betere chef geworden, maar het is een schande dat het tegen die prijs moest gebeuren.”

Hoewel Croucher beweerde dat het om een eenmalige fout ging, weigerde de rechter dat te geloven. Hoewel de pub nu een vijfsterrenrating qua hygiëne heeft, was dat op het moment van de feiten maar één ster. “Eerdere inspecties toonden ook al aan dat er geen systeem voor voedselveiligheid was.”

Croucher, die intussen niet meer in de pub werkt, werd dus schuldig bevonden, maar moet niet naar de cel, want het gaat om een straf met uitstel.