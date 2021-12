Voetbalsters strijden in Sydney om wereldtitel

Het WK, dat door Nieuw-Zeeland en Australië gezamenlijk wordt georganiseerd, begint op 20 juli 2023 in het Eden Park in Auckland. De finale wordt op 20 augustus in Sydney gespeeld in het Stadium Australia. De twee landen werden in juni 2020 gekozen om het eerste WK voor vrouwen met 32 teams te organiseren, ten koste van Colombia. Destijds wilden de organisatoren de wedstrijden spreiden over dertien stadions en twaalf steden. Maar slechts in negen steden en tien stadions, waaronder twee in Sydney, zullen wedstrijden worden gespeeld, zo bevestigde Wereldvoetbalbond FIFA.

In totaal 35 van de 64 wedstrijden zullen plaatsvinden in Australië. Het gaat om duels in Perth, Brisbane, Melbourne, Adelaide en Sydney. De overige 29 matchen zullen in Nieuw-Zeeland worden gespeeld: in Auckland, Dunedin, Wellington en Hamilton. De kwartfinales worden verdeeld tussen de twee landen, terwijl de halve finales op de agenda staan in het Stadium Australia en Eden Park.