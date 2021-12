De enige voetballer die beter speelt zonder Kevin De Bruyne? Bernardo Silva ontpopt zich tot “beste speler in Engeland”

Manchester City pakte woensdag drie belangrijke punten op het veld van Aston Villa. Met dank aan Bernardo Silva, die een fantastisch doelpunt scoorde. Volgens trainer Pep Guardiola is de Portugees dit seizoen “de beste” speler in de Premier League.

De Cityzens moesten het zonder Kevin De Bruyne doen, maar konden dus alweer rekenen op een uitmuntende Silva. Vlak voor rust zette hij de kroon op het werk met een briljante volley.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

En dan te denken dat Silva, die met vijf doelpunten nu topscorer is bij zijn club, afgelopen zomer nog mocht vertrekken bij een goed bod.

“Hij is momenteel de beste speler in de Premier League”, aldus Guardiola. “Net zoals hij dat drie seizoenen geleden was, toen we de titel pakten met 98 punten. Hij heeft de speciale gave om te doen met een bal wat hij ook wil. Die goal was echt top, net als de pass. Silva is een speler die momenteel op een ander niveau voetbalt, op alle vlakken.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Beter zonder De Bruyne”

“Er zijn amper drie spelers die altijd spelen bij Man City wanneer ze fit zijn”, stelde BBC-analist Micah Richards onlangs nog. “Ederson, Kyla Walker en Kevin De Bruyne. Als De Bruyne geen last heeft en zijn club heeft een belangrijke wedstrijd, dan start hij. Logisch, want als hij speelt dan is Man City een betere ploeg. Maar… We zijn op een punt gekomen waarbij Guardiola minder afhankelijk is geworden van De Bruyne door de hoogvorm van Silva.”

Volgens Richards is Silva een “ander soort spelmaker”, maar heeft de Portugees desondanks een grote invloed op het spel van de Cityzens. “Als De Bruyne er niet bij is, dan kan Silva de touwtjes in handen nemen. Ik bedoel niet dat hij hetzelfde talent heeft. Ik denk niet dat Silva even goed is als De Bruyne, die voor mij de beste middenvelder ter wereld is. Maar Silva is iemand waar Guardiola week in en week uit op kan rekenen.”

© Manchester City FC via Getty Ima

De Brit vindt echter dat Silva net dat tikkeltje beter is wanneer onze landgenoot niet speelt.

“Ze kunnen wel samenspelen, maar dan zijn ze allebei meestal niet op hun allerbeste”, stelt de ex-speler van Manchester City en Aston Villa. “Ze opereren namelijk graag in dezelfde zone, op rechts. Silva komt graag naar binnen om dan met zijn linker gevaarlijk te zijn, maar dat is dus ook wat De Bruyne graag doet. Zij het dan meer door een van zijn typische voorzetten te versturen. Als ze samenspelen, moet Silva dan meestal naar links verhuizen. Dat werkt omdat Silva het systeem kent en gewoon goed genoeg is om eender waar uit de voeten te kunnen. Maar als je hem dus op z’n beste positie speelt, zie je pas écht wat hij kan doen.”