NMBS moet nog meer treinen afschaffen door corona-uitval van werknemers

“We gaan ons aanbod versterken vanaf 12 december”, zo meldt de NMBS in een persbericht. “Maar tijdelijk kunnen de treinen echter nog niet volledig rijden, omdat ook ons personeel, net als de rest van de samenleving, getroffen wordt door de coronapandemie.”

De NMBS wordt op dit ogenblik geconfronteerd met een pak medewerkers die ofwel afwezig zijn door ziekte of die thuis in quarantaine verblijven. “Dat brengt met zich mee het tijdelijk en georganiseerd schrappen van een honderdtal treinen op een totaal van 3.800 treinen (ongeveer 2,5 procent, nvdr.)”, zo meldt woordvoerder Bart Crols. “We willen de hinder voor de reizigers beperken door het treinaanbod tijdelijk aan te passen: op die manier willen we voorkomen dat dagelijks treinritten onvoorzien moeten worden geschrapt.”

Sinds maandag 29 november werden al een twintigtal P-treinen (piekuurtreinen) van en naar Brussel uit het aanbod geschrapt. Vanaf maandag 6 december komen daar dagelijks een honderdtal treinen bij.

Tijdens de week wordt één van de vier IC-treinen per uur tussen Antwerpen en Brussel geschrapt.

De S32-verbinding tussen Puurs, Essen en Roosendaal schakelt over op een trein elk uur in plaats van elk half uur.

De S53 trein tussen Gent-Sint-Pieters en Lokeren valt voorlopig weg (de halte in Beervelde wordt verzekerd door een extra halte van een IC-trein).

Ook de IC-treinen tussen Bergen en Aulnoye en tussen Namen-Charleroi en Maubeuge worden voorlopig geschrapt (zowel tijdens de week als tijdens het weekend). Reizigers richting Frankrijk reizen best via Rijsel.

“Afhankelijk van de evolutie van de ziektecijfers zal zo snel mogelijk worden teruggekeerd naar het totale aanbod”, besluit Crols.

Moeilijke omstandigheden

Minister van Mobiliteit Georges Gilinet (Ecolo) spreekt in een reactie zijn steun uit voor het treinpersoneel dat, net als de rest van de samenleving, hard getroffen wordt door de coronapandemie. “De NMBS moet zich nu noodgedwongen organiseren om het treinverkeer zo vlot mogelijk te laten rijden, ook in deze moeilijke omstandigheden”, zegt de minister. “Maar wij doen er alles aan om zo snel mogelijk opnieuw alle treinen in te zetten.”