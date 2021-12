Tessa Wullaert kan duurste transfer ooit in Noorwegen worden, maar kans op winters vertrek bij Anderlecht lijkt nihil

BEKIJK. Zes tegenstanders in de wind met één bloedmooie pass: Red Flame Tessa Wullaert laat zien dat ze veel meer kan dan scoren

Verschillende clubs uit Noorwegen en Zweden willen het uithangbord van het Belgische vrouwenvoetbal dolgraag overtuigen om de overstap te maken. De 28-jarige Wullaert zou een veelvoud kunnen verdienen van wat ze nu bij paars-wit krijgt en in Noorwegen zou het zelfs gaan om de duurste inkomende transfer ooit.

De interesse is dus bijzonder concreet, maar de Red Flame ligt nog tot eind 2023 onder contract bij Anderlecht en dus lijkt een vertrek deze winter niet aan de orde. Paars-wit wil opnieuw de titel (Wullaert scoorde vorig seizoen 38 keer) en ook de beker pakken, maar zonder hun sterspeelster zoud dat een pak lastiger worden met de concurrentie van OHL en Club Brugge. De kans dat Anderlecht zijn fiat geeft voor een transfer lijkt dus quasi nihil.

© BELGA

Wullaert en co staan momenteel tweede in de Super League, op twee punten van OHL. De Red Flame is op weg naar de topscorerstitel met zestien doelpunten in elf wedstrijden. Met de nationale ploeg boekte Wullaert onlangs nog een 19-0 en 4-0 zege in de WK-kwalificatiecampagne. In 2021 kwam ze tot 10 goals en 10 assists voor de Red Flames.