Wat een match: wij zagen liefst 10 dingen om te onthouden van bekerthriller tussen Genk en Club Brugge

Wij hadden medelijden gisteren, met onze man ter plekke die een verslag van bekermatch Genk-Club Brugge in elkaar moest steken. Soms blijf je na een voetbalwedstrijd achter zonder duidelijk ‘verhaal’, maar deze had er zoveel - van de spits van Genk tot de linksachter van Club Brugge, van spelers die schitterden nadat ze bijna weg waren tot een tactische meesterzet - dat het moeilijk was door de bomen het bos nog zien. Wij hielden liefst tien verhalen over aan de beste cupmatch in jaren.