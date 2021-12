Vlaanderen grijpt naast miljoeneninvestering: Volvo kiest niet voor Vlaanderen, geen gigafabriek voor batterijen in Gent

Autobouwer Volvo, die in de nabije toekomst uitsluitend elektrische voertuigen wil maken, kiest niet voor Vlaanderen als locatie voor een nieuwe gigafabriek. Dat is door de internationale hoofdzetel bevestigd. De batterijfabriek zou wereldwijd productievestigingen van batterijen voorzien en zowat 3.000 bijkomende jobs naar ons land brengen.

In oktober ging Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) nog naar Zweden om topman Hakan Samuelsson te overtuigen voor Vlaanderen te kiezen. Maar de gemediatiseerde diplomatieke missie heeft dus niets opgebracht. Ons land werd ondertussen van de shortlist geschrapt voor de miljoeneninvestering die Volvo samen met de Scandinavische batterijontwikkelaar Northvolt had gepland.

De internationale top van Volvo heeft wereldwijd zowat vijftig locaties overwogen om de productievestiging te bouwen. Twee maanden geleden werden nog vier locaties bekeken, waaronder Vlaanderen. Logisch, gezien Volvo vandaag zijn elektrische modellen bouwt in Gent. In die fabriek rollen jaarlijks zowat tweeduizend auto’s van de band.

“Wij kunnen bevestigen dat Vlaanderen niet langer kandidaat is in dit proces”, bevestigt de internationale directie donderdag. Er volgen geen bijkomende verklaringen over de overwegingen die aan de basis lagen voor de beslissing. Verwacht wordt dat dit jaar nog een definitieve beslissing wordt genomen, afhankelijk van de nodige goedkeuringen en overeenkomsten. Maar de fabriek wordt dus niet in België gebouwd. Volvo is vandaag al een van de belangrijke industriële werkgevers van Vlaanderen, met zowat 7.000 personeelsleden.