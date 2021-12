Pedro Facon ontgoocheld dat GEMS-advies voor Overlegcomité nu al gelekt is: “Ik had het nog niet eens zelf gelezen”

Het advies van adviesgroep GEMS voor het Overlegcomité van vrijdag is al gelekt, en dat is niet naar de zin van coronacommissaris Pedro Facon. Die schrijft zijn teleurstelling van zich af op Twitter. “Iedereen beseft toch dat dit over onze toekomst gaat?”

“Verbaasd en ontgoocheld, zelfs nu ik minder naïef ben dan voordien, dat een advies dat ik zelf ontvangen heb om 12.41 uur nu al circuleert in de media”, schreef coronacommissaris Pedro Facon donderdagnamiddag op Twitter. “Het circuleerde al voor ik het kunnen zien had. Beseft iedereen dat we het hebben over mensenlevens en de toekomst van onze burgers en onze samenleving?”

Het zint de coronacommissaris niet dat andermaal adviezen van experts gelekt worden aan de media. Dat gebeurde ook al voor het vorige Overlegcomité, en ook toen leidde dat tot verontwaardiging. “De procedure is de volgende: het coronacommissariaat stuurt zijn dossier, waar onder andere de adviezen van de GEMS inzitten, door naar de premier en de ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken (Frank Vandenbroucke en Annelies Verlinden, red.). Meer commentaar geef ik daar niet over.”

Facon reageert daarmee op de websites van Sudpresse, waar een artikel is verschenen met de inhoud van die adviezen. Het advies belandde ondertussen ook op onze redactie. Uit het document blijkt dat inderdaad aangeraden wordt om verregaande maatregelen te nemen. Lees ze hier in detail.

Het Overlegcomité waar de adviezen op zullen voorliggen, staat gepland op vrijdag om 9 uur. Daar zal beslist worden welke maatregelen ingevoerd worden.