Oud-Heverlee/Tessenderlo

Afgelopen maandag schrokken Marie-Claire Licoppe (68) en Firmin Van Gysel (66) uit Oud-Heverlee zich een hoedje. Hun kat Twenty, die in 2013 was weggelopen, werd in het Limburgse Tessenderlo gezond en wel teruggevonden. “We dachten dat ze acht jaar geleden gestorven was, maar gelukkig zaten we fout”, klinkt het.