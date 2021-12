Premier Alexander De Croo (Open VLD) is donderdag in de Kamer fel onder vuur genomen door de oppositie naar aanleiding van het nieuwe Overlegcomité vrijdag. De premier moest erkennen dat het vertrouwen in de vaccinatiecampagne als totaaloplossing voorbarig leek. Hij riep ook iedereen op om komaf te maken met taboes, en om morgen de coronamaatregelen te nemen die nodig zijn.