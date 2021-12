Strengere maatregelen in Duitsland: algemene vaccinatieplicht en 2G-regel in heel het land

“Een daad van nationale solidariteit.” Zo noemt uittredend bondskanselier Angela Merkel de nieuwe coronamaatregelen die ze donderdag aankondigde. Ze had daarvoor samengezeten met de ministers-presidenten van de 16 deelstaten en de toekomstige bondskanselier Olaf Scholz.

Nog voor het overleg werd er al gesproken over een algemene vaccinatieplicht. De toekomstige Bondskanselier Scholz zei dat er daarover zal gestemd worden binnen de Bundestag, het Duitse parlement. Er zal ook voor het einde van het jaar een advies gevraagd worden. Een echte algemene vaccinatieplicht zal er dan vanaf februari 2022 kunnen komen.

Daarnaast zei Merkel dat er heel wat beperkingen zullen komen voor niet-gevaccineerden. Zo zullen zij enkel nog mogen samenkomen met maximaal twee personen uit een ander huishouden. Kinderen onder 14 jaar worden daar niet bijgeteld. Merkel wil er ook voor zorgen dat niet-gevaccineerden niet meer zomaar overal binnen kunnen. In verschillende delen van het land geldt momenteel al de 2G-regel. Dat wil zeggen dat enkel wie gevaccineerd of genezen is nog toegang krijgt tot winkels en culturele en recreatieve evenementen. Die regel wil ze nu uitbreiden naar het hele land. De verdere details van die ‘lockdown voor niet-gevaccineerden’ zijn momenteel nog niet gekend.

Daarnaast zullen clubs en discotheken ook moeten sluiten in regio’s waar de zevendaagse incidentie over 350 nieuwe infecties per 100.000 inwoners gaat. In die regio moeten dan ook de contacten beperkt worden. Zo zullen er nog slechts 50 gevaccineerden of genezen personen binnenshuis mogen samen komen voor een privéfeest. Buiten ligt dat aantal op 200. En op scholen zal er een mondmaskerplicht zijn. Momenteel is de landelijke incidentie in Duitsland 438,9. Merkel verduidelijkte dat dit de minimumnorm is en dat deelstaten zelf nog strengere regels mogen invoeren.

Verder zullen er ook beperkingen komen voor grote evenementen. De regering plant om het aantal bezoekers daar te beperken. In het hele land zou slechts nog 30 tot 50 procent van de capaciteit toegelaten worden. Dat niet enkel voor sport, maar ook voor culturele en andere grote evenementen.

Ten slotte geven de regeringsleiders ook mee dat er op oudejaarsavond een verbod op vuurwerk zal zijn. (sgg)