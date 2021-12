PODCAST. “Iets héél erg vinden, daar zijn onze ministers goed in. Fraude bestrijden, dat is nog iets anders”

Fraude in volle pandemie, daar kunnen we in Het Punt van Van Impe niet omheen. Een bedrijf dat contact tracers aanlevert, heeft de Vlaamse Overheid opgelicht voor mogelijk meer dan één miljoen euro. “Verwerpelijk! Schandalig!”, roepen alle politici. Maar wordt dit niet stilaan een patroon? PFOS, El Kaouakibi, Contact Tracing,... ”De overheid doet niet wat ze moet doen”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. ”Ze heeft de plicht om te zien dat belastinggeld goed terechtkomt. Dat is saai, maar o zo belangrijk.”