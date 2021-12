Europese Commissie geeft Hongarije nog twee maanden om ‘antihomowet’ te schrappen

De Commissie had in juli de procedure gelanceerd tegen de wet. Die beperkt of verbiedt de toegang van minderjarigen tot content die homoseksualiteit of geslachtsverandering promoot of afbeeldt. Dat druist volgens de Commissie in tegen verscheidene Europese regels, waaronder het non-discriminatiebeginsel en de vrijheid van meningsuiting. Tegelijkertijd opende ze ook een procedure tegen de verplichte disclaimer op een kinderboek dat LGBTIQ-inhoud bevat.

In beide procedures stuurde de Commissie donderdag een met redenen omkleed advies naar Boedapest. De eerste reactie vanuit Hongarije was immers “niet bevredigend”, klinkt het in een persbericht. De nationalistische en conservatieve regering van premier Viktor Orbàn krijgt nog twee maanden tijd om de situatie te verhelpen. Zoniet kan de Commissie Hongarije voor het Europese Hof van Justitie dagen.