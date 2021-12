SJOTCAST SPECIAL. Björn Engels: “Ik hoop dat mijn kinderen het accent van Ritchie De Laet niet overnemen”

Antwerpse derby komend weekend, voor Sjotcast het ideale moment voor een halve thuismatch. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische voetbalvelden. In deze Special vertelt Björn Engels over zijn weddenschappen met John Terry, terwijl Lars droomt van Duvels in de Pallieter en Yanko naar restauranttips in het Antwerpse hengelt.