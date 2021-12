Grootschalige fraude met verblijfsvergunningen en rijbewijzen ontdekt in Anderlecht

Het parket van Brussel kwam afgelopen jaar grootschalige fraude met verblijfsvergunningen en rijbewijzen op het spoor. Eind oktober kwam het onderzoek in een versnelling doordat iemand op heterdaad betrapt werd. Dat meldt het parket in een persbericht.

In januari 2020 kreeg het parket van Brussel een aangifte binnen van de administratieve diensten van de gemeente Anderlecht over een handel in valse documenten die door gemeenteambtenaren zou opgezet zijn. Het ging enerzijds om valse 19bis-bijlagen, waarmee buitenlandse werknemers een verblijfsvergunning konden krijgen, en anderzijds om valse rijbewijzen.

Er werd een intern onderzoek opgezet en een vermoedelijk betrokken gemeenteambtenaar werd geschorst. Maar op 29 oktober 2021 kwam het onderzoek in een versnelling terecht toen iemand zich kwam melden aan het loket met valse documenten. De persoon werd gearresteerd en er werd een huiszoeking uitgevoerd. Daar werd een groot aantal vervalste documenten aangetroffen. Tijdens het verhoor van de gearresteerde persoon zouden de namen van verschillende ambtenaren genoemd zijn die bij de gemeente Anderlecht aan de slag waren.

Het onderzoek werd voortgezet en twee verdachte gemeenteambtenaren werden snel onderschept. Zij bekenden dat ze de procedure voor de afgifte van 19bis-documenten vergemakkelijkt hadden. De vervalsers, die al minstens drie jaar actief waren, zouden tussen 1.200 en 1.800 euro per vals document ontvangen hebben. De gemeente Anderlecht schat dat er ongeveer 1.900 valse 19bis-documenten per jaar werden afgeleverd door dit netwerk.

Rijbewijs

Met de valse rijbewijzen zou er een soortgelijk scenario afgespeeld hebben. De gemeenteambtenaren zouden rijbewijzen toegewezen hebben aan personen die in hun land van herkomst geen aanspraak konden maken op een rijbewijs.

Er zouden twee ambtenaren betrokken geweest zijn bij de handel in valse rijbewijzen. De gemeente Anderlecht schat het aantal valse rijbewijzen op meer dan honderd in één jaar.

Er wordt zwaar getild aan de feiten. “Zo heeft elke persoon die een valse 19bis-bijlage heeft gekregen, kunnen genieten van sociale rechten (zoals gezinshereniging, werkloosheidsuitkering, en sociale uitkeringen), hetgeen, gezien de hoeveelheid valse documenten die zijn geïdentificeerd, zou kunnen leiden tot een tekort van verscheidene miljoenen euro’s”, klinkt het bij het Brussels parket.

“Bovendien houdt de afgifte van valse rijbewijzen aan personen die nooit een bekwaamheidsexamen hebben afgelegd en dus vrachtwagens, opleggers en andere voertuigen mogen besturen, een duidelijk gevaar in voor het wegverkeer.”

(sgg)