Presidentsverkiezingen Frankrijk: Eric Ciotti en Valérie Pécresse naar tweede ronde voorverkiezing Les Républicains

Eric Ciotti behaalde 25,6 procent van de stemmen in de eerste ronde, voor Valérie Pécresse (25%), Michel Barnier (23,9%), Xavier Bertrand (22,4%) en Philippe Juvin (3,1%).

Voormalig brexitonderhandelaar Barnier is dus uitgeschakeld in de race naar het Élysée. Hij heeft op Twitter intussen aangegeven trots te zijn op zijn campagne en zijn steun te geven aan Pécresse. “Ik denk dat zij het best voorbereid is om de presidentsverkiezingen te winnen”, klinkt het. Ook Bertrand en Juvin hebben al aangegeven dat hun voorkeur naar Pécresse gaat.

Vrijdagochtend begint een tweede stemming. De eerste ronde liep van woensdagochtend tot donderdagnamiddag, via online stemming. In totaal konden 140.000 militanten een stem uitbrengen.