Defecte regenwaterpijp doet kelders en garages overspoelen: “De stad weet dit al anderhalf jaar en doet niets”

Deinze

De hevige regenval van de afgelopen dagen is opnieuw een ramp voor een groep bewoners van de Oostmeersdreef in Deinze. Zo’n elf huizen kampen met ondergelopen kelders en garages. Het probleem is te wijten aan een defecte regenwaterpijp. “Ik ben 72 jaar en moet het water met een emmer uit mijn kelder scheppen”, zegt Magda Meirlaen. “We zijn al meer dan een jaar verder en we krijgen nog steeds geen hulp van de stad.”