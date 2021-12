In Duitsland grijpen ze alvast in: overheid legt Bundesliga-clubs maximumcapaciteit op van 15.000 fans

Voetbalclubs in de Bundesliga mogen niet meer dan 15.000 fans ontvangen bij wedstrijden. Dat hebben de regionale autoriteiten en de Duitse federale regering donderdag beslist na overleg over beperkingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Voor buitenwedstrijden mag 30 tot 50 procent van de stadioncapaciteit worden gebruikt, met een maximum van 15.000. Voor indoorwedstrijden geldt een maximumcapaciteit van 5.000. Mond- en neusmaskers zullen verplicht zijn en de zogenaamde ‘2G-regel’ zal gelden, wat betekent dat alleen personen die tegen het coronavirus zijn ingeënt of daarvan zijn hersteld evenementen mogen bijwonen. Het is mogelijk dat ook een sneltest aan de eisen zal worden toegevoegd.

Volgens de donderdag overeengekomen regels zullen wedstrijden zonder publiek mogelijk zijn in Duitse regio’s met bijzonder hoge besmettingspercentages. Zelfs een uitstel van de wedstrijden behoort dan tot de mogelijkheden. Verschillende Bundesliga-clubs, zoals Borussia Dortmund dat het zaterdag thuis in een kraker opneemt tegen Bayern München, anticipeerden de voorbije dagen al op een verstrenging van de maatregelen en zetten de kaartverkoop voor de komende wedstrijden stop.

In Duitsland heeft elke regio het recht om te beslissen over coronamaatregelen, waardoor sommige clubs eerder al stadionbeperkingen kregen opgelegd. De eerste club uit de hoogste klasse die in november door de maatregelen werd getroffen, was Leipzig, in de Duitse deelstaat Saksen, dat vorig weekend met 3-1 van Leverkusen verloor voor een volledig lege tribune. Ook Bayern München zal, net als alle Beierse voetbalclubs, binnenkort achter gesloten deuren moeten spelen, zo maakte de Beierse regeringsleider Markus Söder dinsdag bekend.