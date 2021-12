OHL riskeert draaischijf Mercier twee weken kwijt te spelen

Westerlo en OH Leuven werden donderdagavond in het Kuipje al na dik tien minuten gereduceerd tot tien spelers. Na een stevige overtreding van Mabea ging Mercier de Westelse verdediger te lijf. Beide spelers stonden neus aan neus, waarop Mabea een eerste voorwaartse beweging maakte met het hoofd. Mercier reageerde daarop met een lichte kopstoot, aldus ref Wim Smet in zijn verslag.

Beide spelers kregen een rechtstreekse rode kaart, en dus kan het Bondsparket overgaan tot vervolging. De bondsprocureur besliste om zowel Mercier als Mabea rechtstreeks voor het Disciplinair Comité te dagen, en dus geen minnelijke schikking voor te stellen. Voor Mercier zal het Bondsparket drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en 2.500 euro boete vorderen.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

“De intensiteit waarmee Mercier de kopstoot uitvoerde, ligt relatief laag. Maar een dergelijke actie op de voetbalvelden kan onmogelijk getolereerd worden. Dat Mercier uit zijn tent gelokt zou zijn door Mabea, is geen omstandigheid die kan toelaten om een lagere straf op te leggen. Een profspeler wordt geacht niet in te gaan op provocaties van zijn tegenstrever”, klinkt het in de bondsactie. “Een kopstoot, ongeacht de intensiteit waarmee deze wordt uitgevoerd, is absoluut onaanvaardbaar.”

Mabea, die als eerste een hoofdbeweging maakt, moet zich eveneens verantwoorden voor het Disciplinair Comité. Omdat er via de beelden niet zoveel te zien was, wil de bondsprocureur extra informatie van scheidsrechter Smet die als getuige wordt opgeroepen. Pas na de verklaring van Smet zal het Bondsparket zijn vordering tegen de verdediger van Westerlo bekendmaken.