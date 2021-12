Westerse landen leggen Wit-Rusland nieuwe sancties op

© via REUTERS

De Europese sancties viseren onder meer de Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia en de Syrische maatschappij Cham Wings. Daarnaast worden ook topfunctionarissen van de Wit-Russische grensbewaking, touroperators, hotels en een paspoort- en visumdienst in Turkije in het vizier genomen. De sancties moeten het voor het regime moeilijker maken om mensen uit arme en conflictrijke landen in het Midden-Oosten naar Wit-Rusland te brengen, vanwaar ze proberen de EU binnen te raken.

De EU beticht Wit-Rusland ervan de migratiecrisis aan de grens uit te lokken als vergelding voor de Europese sancties die zijn uitgevaardigd na de als frauduleuze bestempelde verkiezingszege van Loekasjenko in de zomer van 2020. “De Europese Unie zal de georkestreerde en politiek gemotiveerde instrumentalisering van mensen door het regime van Loekasjenko niet tolereren”, verzekert de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell in een persbericht.

In totaal viseert dit vijfde pakket Europese sancties 17 personen en 11 overheidsdiensten en bedrijven die het regime van Loekasjenko steunen. Op de lijst staan ook topfunctionarissen uit het gerecht, de administratie en de staatsmedia die meewerken aan de aanhoudende repressie van de democratische oppositie, civiele samenleving en onafhankelijke media. In totaal gelden nu al sancties tegen 183 personen en 26 entiteiten. Hun tegoeden worden bevroren en Europese burgers en bedrijven mogen hen niet langer financieren. Voor personen geldt ook een Europees reisverbod.

De VS, het VK en Canada kondigden gelijktijdig nieuwe sancties aan. Ze “tonen onze vastberadenheid om op te treden tegen een brutaal regime dat de Wit-Russen steeds meer onderdrukt, de vrede en veiligheid in Europa ondermijnt en mensen blijft uitbuiten die enkel in vrijheid willen leven”, stelde de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken. Zijn land nam donderdag sancties tegen 20 personen en 12 organisaties.