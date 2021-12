Driedubbele breuk en operatie voor Hugo Cuypers van KV Mechelen na zware botsing: “Hij zal een masker moeten dragen”

KV Mechelen kwalificeerde zich gisteren na verlengingen tegen Cercle Brugge (2-1) voor de kwartfinale in de beker. Domper op de kwalificatie was de zware botsing tussen KV-spits Hugo Cuypers en Cercle-doelman Warleson. Cuypers liep daarbij een driedubbele breuk op in het aangezicht (jukbeen, buitenste oogkas en onderste oogkas) en wordt morgen geopereerd.

“Het is voorlopig nog afwachten hoe lang we hem kwijt zijn”, sprak Wouter Vrancken na de wedstrijd. “Pas toen hij voorbij de bank kwam zag ik hoe ernstig het was. Zijn jukbeen was helemaal ingedeukt. We hopen allemaal dat het snel goedkomt. Dit is een domper op zijn mooie seizoen. We willen de overwinning opdragen aan hem.”

Cuypers zit in zijn eerste seizoen bij KV Mechelen aan vijf doelpunten en zeven assists. Hoewel het nog onduidelijk is hoe lang hij buiten strijd zal zijn, is het zo goed als uitgesloten dat de Luikenaar met Limburgse roots speelklaar geraakt voor de wedstrijd van zondag tegen KRC Genk. Omdat Ferdy Druijf nog maar net hersteld is van zijn enkelblessure (opgelopen na een tackle van STVV-speler Bauer) is de kans groot dat Igor De Camargo zondag voor het eerst dit seizoen aan de aftrap staat. De 38-jarige spits (ex-Genk en Standard) scoorde woensdag als invaller nog de gelijkmaker voor KV.

Masker

“Om opnieuw contactloos te kunnen trainen, zal Cuypers een masker moeten dragen, vergelijkbaar aan dat van Timothy Castagne na diens blessure op het EK”, aldus KV op de geel-rode webstek. “Dat masker dient onder andere om de schokken tijdens het lopen op te vangen.”

© BELGA

© BELGA