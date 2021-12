“Je hebt nu zelf kunnen zien wat er fout loopt binnen de partij”: vier redenen waarom vernieuwing CD&V gedoemd is te falen onder Joachim Coens

Twee jaar nadat hij aan het roer is gekomen van CD&V, staat Joachim Coens (55) voor wat het grote vernieuwingscongres moest worden. Nu al is duidelijk dat het een maat voor niets zal zijn. En dat heeft niet alleen met corona te maken. Dit is het verhaal van de kruisweg van Joachim Coens, verteld aan de hand van vier treffende scènes. “Kijk, je hebt nu zelf kunnen zien wat er fout loopt binnen de partij.”