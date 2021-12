MR onmiddellijk in de aanval na rapport over kernuitstap, ook Open VLD is niet overtuigd: “Heel ontgoocheld en bezorgd”

De liberalen blijven met twijfels zitten over de sluiting van de kerncentrales. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, de vurigste tegenstander, trok onmiddellijk in de aanval. Maar ook zijn Vlaamse collega Egbert Lachaert (Open VLD) is niet overtuigd na het rapport van de FOD Economie. “Er moet zekerheid zijn over de gascentrale in Vilvoorde”, zegt hij. “Anders komen we weer uit bij kernenergie.”