Club Brugge-wintertransfer Buchanan neemt afscheid van MLS met plek in Team van het Seizoen

In de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS komen de Conference Finals eraan. En dus maakte de MLS zijn Team van het Seizoen van de reguliere competitie bekend. Daarin is een plaatsje op het middenveld voorzien voor Tajon Buchanan. De Canadese buitenspeler werd deze week vlak voor die Conference Finals uitgeschakeld met zijn team New England Revolution en zal dus snel naar Club Brugge afzakken, waar hij na de winterstop zal meevoetballen.

New England Revolution liet zich dinsdagnacht door New York City verrassen in de play-offs van de MLS, waardoor het net naast de finale in de Eastern Conference greep. New England had nochtans oppermachtig het reguliere seizoen in die Eastern Conference als leider afgesloten. Het finishte met 73 punten, bijna 20 meer dan eerste achtervolger Philadelphia (54 punten). Met acht goals en zes assists speelde Tajon Buchanan een sleutelrol in het historische seizoen van New England. Club Brugge was bij de pinken en legde de 22-jarige Canadees deze zomer al vast als wintertransfer.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook in de play-off-wedstrijd tegen New York City scoorde Buchanan dinsdagnacht twee minuten voor het einde van de verlengingen een schijnbaar cruciale 2-2. Daarmee ging de match naar penalty’s, maar daarin trok New England Revolution aan het kortste eind. Exit voor het team uit Foxborough en Buchanan. Die kan zich voortaan beginnen concentreren op Club Brugge en de Jupiler Pro League. Buchanan kreeg als afscheidscadeautje nog een plekje in het MLS-elftal van het jaar.