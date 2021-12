Scholenkoepels: “Scholen sluiten en dan weer openen voor kerstvakantie? Dat zou commotie geven”

Schoolsluiting als allerlaatste maatregel om het virus tegen te gaan. Op die lijn zitten de koepels al de hele coronacrisis. Ook nu herhalen ze dat standpunt. “Zeker voor kleuters en in de lagere school kunnen kwaliteitsvolle lessen enkel óp school”, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs. “Als we basisscholen sluiten, moet het virologisch écht noodzakelijk zijn. Ik vind dan ook dat je consistent moet zijn met andere maatregelen in de samenleving. Het zou al te gek zijn mochten we de scholen tien dagen sluiten, maar kinderen elkaar wel mogen ontmoeten in sportclubs of de jeugdbeweging. Dan brengen ze die besmettingen gewoon weer binnen na die tien dagen.”

Toch beseffen de koepels dat extra maatregelen nodig zijn. “We zijn niet blind voor de problemen”, zegt Koen Pelleriaux, topman van het gemeenschapsonderwijs. “Maar dan nog liever mondmaskers vanaf het derde leerjaar dan gesloten scholen.” Voor het secundair zou een afkoelingsperiode volgens Boeve weinig zin hebben. “Het zijn toch bijna examens en dan is de druk sowieso kleiner. Dan zijn de leerlingen minder op school.”

Vraag is ook wanneer een sluiting van de scholen zou ingaan. “Als dat maandag is en ze gaan na tien dagen weer open, dan is het nog anderhalve week tot de kerstvakantie”, zegt Pelleriaux. “Dat is organisatorisch niet zo evident. Een school start je niet zomaar weer op. Dat zou heel wat commotie geven in het veld.”(jvde)