Dennis Praet geeft met Torino 2-0 voorsprong uit handen

Torino had een blitzstart genomen. Dankzij doelpunten van Tommasso Pobega (10e) en Marko Pjaca (15e) stond het al na een kwartier 2-0 voor. Alles veranderde toen Wilfried Singo in de 32e minuut met rood naar de kant werd gestuurd. Twee minuten later wist Simone Romagnoli (34e) de numerieke meerderheid al uit te buiten en in de 72e minuut legde invaller Andrea La Mantia de eindstand vast.

In de stand staat Torino met achttien punten op de dertiende plaats.