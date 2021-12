Na doden in vrachtwagen Essex: Groot-Brittannië gaat Vietnamees aan België uitleveren

Een Vietnamese man die in Middlesbrough werd gearresteerd nadat in 2019 39 mensen dood werden aangetroffen in een vrachtwagen in Essex, zal aan België worden uitgeleverd om te worden aangeklaagd.

Het gaat om de 18-jarige Alex Tran, die naar eigen zeggen 17 is en een andere naam heeft. Hij zou lid zijn van het smokkelnetwerk dat verantwoordelijk is voor het smokkelen van mensen via België en Frankrijk naar Groot-Brittannië.

Volgens het Britse National Crime Agency speelde Tran een sleutelrol bij het smokkelen van zeker tien migranten in het voertuig.

Tran wordt ervan verdacht zogenaamde safe houses beheerd te hebben in Brussel, en de migranten in taxi’s gezet te hebben naar Frankrijk, waar ze opgepikt werden om in de vrachtwagen gezet te worden.

Tran wordt in België gezocht op beschuldiging van lidmaatschap van een criminele organisatie die zich bezighoudt met “de organisatie van illegale binnenkomst en illegaal verblijf, vervalsing van documenten en illegale handel”.

Hij werd in juni gearresteerd bij een benzinestation in Middlesbrough en plaatsvervangend hoofdmagistraat Tan Ikram beval zijn uitlevering in een vonnis dat donderdag werd uitgesproken in het Westminster Magistrates’ Court.

Tran heeft nu zeven dagen om in beroep te gaan tegen de uitlevering.