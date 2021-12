Schietincident in Sint-Pieters-Leeuw kent dodelijke afloop: bejaarde vrouw ontsnapt uit huis, man dood aangetroffen

Een schietincident zette donderdagavond Sint-Pieters-Leeuw op stelten. Een drone cirkelde een tijdlang rond een huis waaruit een vrouw was gevlucht nadat ze was beschoten. Nadien werd in het huis haar dementerende man dood teruggevonden.

De Leon Kreperlaan, waar het incident zich voordeed, werd afgesloten. Eerder was uit het betreffende huis een vrouw gevlucht, die daarna werd afgevoerd naar het ziekenhuis. In het huis bleef haar man achter. Buren meldden via sociale media dat ze door de politie waren gevraagd binnen te blijven.

Een drone van de politie cirkelde een tijdlang rond het huis, dat door de speciale eenheden in de gaten werd gehouden. Later op de avond kwam het incident tot zijn einde, toen de man dood werd aangetroffen.

Dood en dementerend

Het parket bevestigde na het incident dat de overledene een 87-jarige dove en dementerende man is. Hij had zijn 85-jarige vrouw neergeschoten in de borststreek. Ze werd naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging, maar heeft het ziekenhuis intussen al verlaten.

“De man heeft zich nadien verschanst in zijn woning, de politie is binnengevallen met de speciale eenheden maar de man had zich al van het leven beroofd.”