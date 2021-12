Merkel roept tijdens afscheid op tot verdediging democratie tegen haat en fake news

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft donderdag in haar afscheidstoespraak opgeroepen tot de verdediging van democratie tegen haat, geweld en fake news. Overal waar wetenschappelijke kennis wordt ontkend en samenzweringstheorieën en stemmingmakerij worden verspreid, moet de weerstand luid klinken, zei Merkel tijdens een zogenaamde Grossen Zapfenstreich in Berlijn. De traditie wil dat de Bundeswehr een afscheidnemende bondskanselier zo’n groot taptoe aanbiedt.

“Onze democratie leeft er ook van dat we als democraten de grens afbakenen wanneer haat en geweld worden beschouwd als een legitiem middel om de eigen belangen te doen gelden”, zei Merkel, die zestien jaar lang haar land leidde.

Als deel van de plechtigheid mocht Merkel ook drie muziekstukken selecteren die door een orkest van het leger gespeeld werden. Op voorhand al werd de keuze voor “Du hast den Farbfilm vergessen” van punkzangeres Nina Hagen druk becommentarieerd. Het nummer was in 1974 een grote hit in het communistische Oost-Duitsland, waar Merkel toen fysica studeerde.

De ceremonie waar Merkel het woord nam, is het hoogste eerbetoon van de Duitse strijdkrachten voor een afscheidnemende bondskanselier, maar ook een president of minister van Defensie die opstapt krijgt zo’n taptoe.

Merkel bleek zichtbaar geëmotioneerd tijdens de plechtigheid. Vanwege corona was het aantal gasten beperkt, maar onder meer president Frank-Walter Steinmeier en haar opvolger Olaf Scholz (SPD) waren present. Merkel wenste Scholz, die naar alle waarschijnlijkheid woensdag als kanselier beëdigd wordt, en zijn regering in haar toespraak “alle goeds en veel succes”.