Bizar doelpunt in Manchester United - Arsenal: Fred blesseert eigen doelman De Gea

Old Trafford kreeg donderdagavond een bijzonder vreemd doelpunt te zien. De kraker tussen Manchester United en Arsenal was nog geen kwartier ver toen op een corner Manchester United-speler Fred zijn eigen doelman David de Gea omverduwde. De Spanjaard bleef op de grond liggen terwijl het spel verder ging. Emile Smith Rowe profiteerde en knalde binnen vooraleer scheidsrechter Martin Atkinson het spel had stilgelegd. Atkinson wou het doelpunt vervolgens afkeuren, maar omdat De Gea geblesseerd geraakte door een actie van een eigen speler werd hij overruled door de VAR.