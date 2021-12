Karel Geraerts voelt zich als assistent helemaal thuis bij Union: “De kinderen hebben een geel-blauwe sjaal, maar supporteren ook voor Club”

“Op de club wordt vaak gegrapt dat ik als eerste zal buitenvliegen als het wat minder gaat”, aldus assistent Geraerts. “Dat is tegenwoordig toch de trend?” — © Joren De Weerdt

L’ Union fait la force. Eendracht maakt macht. Het is niet alleen de leuze van België, het geldt ook voor Union Sint-Gilloise. De Brusselse promovendus beleeft een sprookje, maar het is niet louter coach Felice Mazzu (55) die dat schrijft. De trainer vormt een eenheid met zijn spelers en staf én rekent hard op zijn assistent Karel Geraerts (39). Als de ex-speler van Club Brugge iets in Mazzu’s oor fluistert, dan luistert die. “We beseffen allebei dat Union eigenlijk een grote club is.”

Jürgen Geril