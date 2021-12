“Wat ik ook doe, de dag erop staat het in de krant”, rapt Noa Lang (22) in zijn eigen nummer ‘What a time’. De afgelopen maanden sierde de Nederlander van Club Brugge deze pagina’s te vaak met randzaken, maar met zijn beslissende strafschop in de beker tegen RC Genk liet hij zien er ook te staan op belangrijke momenten. “Noa is echt een goeie gozer.”