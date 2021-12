Kan Genk eigenlijk nog Play-off 1 halen? Limburgers hebben primeur nodig

De bekercampagne van Genk zit er vroegtijdig op. De focus ligt dus weer op de competitie, waar we na het weekend halfweg zijn. Plaats 10 met 21 punten, dat is ver beneden de steile ambities van Genk. Slechts één keer eerder stond Genk er halverwege slechter voor: in 2009-2010, bij de invoering van de play-offs: plaats 12 met 17 schamele punten. Kan Genk eigenlijk nog Play-off 1 halen?

Door het nieuwe competitieformat, een rechtstreeks gevolg van corona, is PO1 het voorrecht van de top 4, niet van de top 6. Op dit ogenblik oogt de kloof met het nummer 4, KV Mechelen, overbrugbaar. Een handvol punten achterstand is het einde van de wereld niet. Maar Genk moet natuurlijk wel zes clubs remonteren. Geen sinecure. Dat bewijst de geschiedenis. In het verleden prijkte Genk halfweg vijfmaal buiten de top 4/6. Twee keer slaagde het er alsnog in om zich in Play-off 1 te hijsen. Veertig procent kans dus. Althans, op papier. Want de praktijk zegt iets anders. Een kloof van vier punten werd al eens dichtgereden. Maar vijf of meer? Dat zou een primeur zijn. Bijkomende bedenking: bij de twee geslaagde remontadas begon Genk aan de inhaalrace als achtste – nu staat het twee plaatsen lager – en strandde het na 30 speeldagen op rang vijf. Jammer maar helaas, dat volstaat ditmaal niet voor play-off 1.

Het goede nieuws dan: vandaag komt er duidelijkheid rond de ernst van de blessures die doelman Tobe Leysen en aanvoerder Bryan Heynen opliepen tegen Club Brugge. Leysen werd tijdens de rust uit voorzorg binnen gehouden nadat hij ongelukkig in botsing was gekomen met de doorglijdende De Ketelaere. Een lichte hersenschudding kon niet worden uitgesloten, maar op het eerste gezicht lijkt de schade mee te vallen.(rco, mg)