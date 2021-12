Opvallend: Club Brugge incasseert dubbel zoveel tegengoals als vorig seizoen

Door de 3-3 in de beker tussen Genk en Club Brugge zitten beide clubs dit seizoen al aan 40 tegengoals uit 23 wedstrijden, Europese voorrondes niet meegeteld. Dat is een gemiddelde van liefst 1,74 tegendoelpunten per match.

Ter vergelijking: vorig seizoen zat kampioen Club Brugge na 16 competitiewedstrijden, 5 Champions League-wedstrijden en 2 bekerwedstrijden nog maar aan 21 tegengoals (0,91 per match). Blauw-zwart incasseerde nu al zes matchen op rij twee of meer tegengoals. Dat was niet meer gebeurd sinds januari 2018, toen Club met een keepersprobleem kampte en Vladimir Gabulov en Ludovic Butelle de dienst uitmaakten. In zijn laatste tien matchen kon Club ook maar één keer de nul houden: tegen 1B-club Deinze in de beker.

Ook Genk zit met problemen achterin. Net zoals Club Brugge had het op dit moment vorig seizoen nog maar 21 tegentreffers geïncasseerd, maar zij speelden toen wel geen Europees (1,17 tegendoelpunten per match). Als we de 0-6-zege in de beker tegen de amateurs van Sint-Eloois-Winkel niet meetellen, wachten de Limburgers al sinds september op een nieuwe clean sheet.

De club met de minste tegengoals over alle competities is AA Gent. De Buffalo's slikten dit seizoen in 16 competitiewedstrijden, 5 poulewedstrijden in de Conference League en 2 bekerwedstrijden amper 19 tegentreffers (0,83 per match).