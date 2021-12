Kortrijk-kapitein Kristof D’Haene wil ten koste van ex-club Cercle Brugge stap in het klassement zetten: “Ik ben een Kerel nu”

Kristof D’Haene had een belangrijke voet in de kwalificatie van KV Kortrijk voor de kwartfinales van de Beker van België. De kapitein nam zijn ploeg op sleeptouw met een assist, nadat hij vorige week tegen Eupen had gescoord. “Ik voel me beter naarmate het seizoen vordert. Misschien ben ik wel een diesel”, lacht D’Haene. Net op tijd, want er dienen zich enkele belangrijke maanden aan.