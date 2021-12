Standard wringt zich pas na verlengingen voorbij moedig Beerschot naar kwartfinales Croky Cup

Standard is de laatste kwartfinalist in de Croky Cup. De Rouches klopten donderdagavond in de laatste achtste finale een dapper Beerschot na verlengingen. Jackson Muleka brak de ban met een rake kopbal in de 97e minuut, in het absolute slot presenteerde hij op de counter Bokadi de 2-0 op een presenteerblaadje aan. In de reguliere speeltijd was het ondanks een kansrijke pot voetbal toch 0-0 gebleven.

De verrassing van de avond was de basisplaats voor Mehdi Carcela, het was pas zijn eerste van het seizoen. Verder waren er bij de thuisploeg basisplaatsen voor Dragus, Sissako, Klauss en Fai. Laatstgenoemde kwam zoals verwacht in de ploeg voor Hugo Siquet, die rust kreeg na zijn transfer naar Freiburg en ook kampte met een lichte blessure. Ook Beerschot wisselde erop los.

Al die wijzigingen zorgden niet bepaald voor animo op het veld. Het was alsof de Luikse supporters het voelden aankomen, want zij bleven massaal thuis. Sclessin telde slechts 4000 toeschouwers. Je moest het genot uit de kleine dingen halen. Een dribbel van Carcela of de (zeer) occasionele fluwelen baltoets van Holzhauser.

Geen goal Klauss

We waren tien minuten ver toen Klauss een einde aan zijn doelpuntendroogte dacht te hebben gemaakt. De Braziliaan scoorde echter vanuit buitenspelpositie. Verder doelgevaar was schaars in de eerste helft. Raskin zag zijn inzet met links gepakt door Vanhamel. Holzhauser probeerde het tevergeefs en Henkinet – nog altijd in doel door de blessure van Bodart – hield vlak voor rust Soumaré van de 0-1.

Het tweede bedrijf bracht ietsje meer, maar niet veel. Na een hoekschop kon Dussenne koppen, zijn inzet werd van de lijn gekeerd. Aan de overkant mocht Holzhauser schuin voor doel aanleggen voor een vrije trap. De Oostenrijker zag zijn voorzet aan iedereen voorbijgaan en uiteindelijk op de paal stranden.

Standard kende zijn goede momenten, maar bleef struikelen over het gebrek aan kwaliteit dat het gewoonweg heeft. Meer zelfs, Beerschot, de rode lantaarn in de competitie, kreeg in minuut 66 een enorme mogelijkheid om op voorsprong te komen. Na een vlotte counter passte de sterke Soumaré naar de compleet vrijstaande Holzhauser. De linkspoot stond moederziel alleen voor Henkinet en faalde.

Verlengingen moesten uitsluitsel brengen en de invallers deden het voor Standard. Rafia kapte zich vrij tot een voorzet en vond het hoofd van Muleka. De Congolees knikte raak: 1-0 in de 96ste minuut. Bokadi maakte in de slotfase van de tweede verlenging nog de 2-0. Daar bleef het bij, genoeg voor een gevleid plaatsje bij de laatste acht voor de Luikenaars.