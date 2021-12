Felice Mazzu trekt vanavond met Union naar het kunstgras van STVV: “Het veld zal zeker een invloed hebben op het spel”

Limburg calling. Vanavond staat voor Union de clash op het veld van STVV op het programma: de fiere competitieleider werd vorige week nog in zijn eer gekrenkt na een onverwachte thuisnederlaag tegen OH Leuven, vanavond zijn de troepen van Felice Mazzu uit op eerherstel. Al is dat allesbehalve een makkelijke opgave, want de Truienaars ontvangen hun tegenstanders als enige eersteklasser op een synthetische grasmat.