Interim-coach Michael Carrick maakt plaats voor Ragnick bij Manchester United en verlaat de club

Onmiddellijk na de 3-2-zege in de topper tegen Arsenal maakte Manchester United bekend dat interim-coach Michael Carrick de club verlaat. Carrick stond aan het roer van Man United nadat Ole Gunnar Solskjaer werd ontslagen. Hij hield de bank warm voor de pas aangestelde Duitse manager Ralf Rangnick.

Carrick gaf op de website van de club zelf tekst en uitleg bij zijn beslissing. “Mijn tijd bij deze geweldige club zal altijd de beste jaren van mijn carrière zijn. Toen ik meer dan 15 jaar geleden voor het eerst tekende, had ik nooit in mijn wildste dromen kunnen dromen dat ik zoveel trofeeën zou winnen en ik zal de fantastische herinneringen als speler en als lid van het coachingsteam zeker nooit vergeten. Na lang nadenken en wikken en wegen heb ik echter besloten dat dit het juiste moment is om de club te verlaten.”

“Ik wil alle spelers bedanken en een speciale vermelding gaat naar het personeel in de achtergrond. Het was een waar genoegen om lange dagen te werken met zo’n geweldige groep mensen en ik heb een aantal langdurige vriendschappen gesloten. Ik ben en zal altijd een fan van Manchester United zijn en zal naar zo veel mogelijk wedstrijden komen. Ik wil Ralf, de staf, de spelers en de fans het allerbeste wensen voor de toekomst en ik kijk ernaar uit om op de tribunes de jongens als fan te steunen.”