Angèle verrast haar fans door album week vroeger te lossen

“Verrassing!!! Het album komt een week eerder uit op de platformen!!!”, liet de zangeres enthousiast weten via Instagram.Haar tweede album Nonante-Cinq, een verwijzing naar haar geboortejaar,zou normaal pas 10 december online gelanceerd worden, maar dat werd vervroegd naar middernacht 3 december - haar verjaardag. Het album komt ook uit in cd- en plaatvorm, maar dat zal wel zoals gepland op 10 december gebeuren.

De live werd eerder deze week aangekondigd in een Instagrampost. De Linkebeekse zit in quarantaine doordat ze covid heeft opgelopen en moet haar verjaardag dus noodgedwongen alleen doorbrengen. Ze nodigde daarom haar fans uit om samen met haar via een livevideo op Instagram haar laatste dag als 25-jarige te vieren. Ze beloofde toen al dat er een verrassing zat aan te komen.

Het album bevat 12 liedjes, waaronder de single “Bruxelles, je t’aime”, die eerder al gelost werd, en “Démons”, een samenwerking met de rapper Damso. De zangeres liet ook nog weten dat de bijhorende clip van “Démons” vrijdagmiddag online zal komen.

Topfavoriet MIA’s

Angèle is overigens de grote favoriet op de dubbeleditie van de Music Industry Awards (MIA’s), de Vlaamse muziekprijzen. Ze is in totaal zes keer genomineerd: in de categorie Pop, Solo vrouw, Auteur/componist, Videoclip (voor het nummer “Bruxelles je t‘aime”), Hit van het jaar 2020 (“Oui ou non”) en Hit van het jaar 2021 (“Fever”, samen met Dua Lipa). Op de vorige editie van de MIA’s ging de Brusselse naar huis met vijf beeldjes.

Momenteel loopt op Netflix ook de documentaire Angèle waarin ze over cruciale momenten in haar jonge carrière praat. In de documentaire konden ook al stukjes van haar nieuwe liedjes gehoord worden.