Hulk leidt Atletico Mineiro na straffe ommekeer naar eerste Braziliaanse titel in 50 jaar

De ploeg uit Belo Horizonte van trainer Alexi Stival, beter gekend onder zijn voetbalnaam “Cuca”, won zijn tweede titel sinds 1971 na 3-2 winst tegen Bahia. Die zege kwam er niet zonder slag of stoot, want Atletico Mineiro kwam in de 66e minuut 2-0 achter. Maar een penaltygoal van Hulk zeven minuten later leidde nog een ongelofelijke ommekeer in. In vier dolle minuten ging Atletico Mineiro van 2-0 naar 2-3 en naar de Braziliaanse titel.

Atletico Mineiro haalde 81 punten uit 36 wedstrijden en heeft een voorsprong van 11 punten op Flamengo, dat tweede eindigde. Flamengo won het kampioenschap in 2020 en 2019. Atletico Mineiro heeft zo de titel veilig gesteld met nog twee wedstrijden te gaan in de competitie. Na een slechte start van het seizoen domineerde de club vanaf speeldag 15.

Hulk, bekend als goalgetter van Porto en Zenit, speelde op zijn 35e een cruciale rol in de titel van Atletico Mineiro. In de competitie was hij in 34 matchen goed voor maar liefst 18 goals en 7 assists. Over alle competities heen scoorde hij maar liefst 33 keer en gaf hij 13 assists. Ook Diego Costa, de voormalige spits van Atlético Madrid en Chelsea, droeg sinds augustus het shirt van Atletico Mineiro. Met vier goals en één assist was zijn impact beperkter.

Flamengo kreeg de derde klap in vijf dagen te verwerken: geen titel in de competitie, geen Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League - ze verloren de finale afgelopen zaterdag van Palmeiras - en geen trainer meer, nadat Renato Portaluppi maandag ontslagen werd.

