Seizoen voorbij voor Belgische flankspeler Ismail Azzaoui

Ismail Azzaoui (23) komt dit seizoen niet meer in actie. De Belgische winger van Heracles Almelo blesseerde zich woensdagavond zwaar aan zijn rechterknie in de met 2-1 verloren competitiewedstrijd tegen Feyenoord.

Azzaoui moest in de 24e minuut noodgedwongen gewisseld worden. De Brusselaar liep in 2016 en 2018 al zware knieblessures op, toen aan de linkerknie.

“Mijn seizoen is voorbij”, vertelt Azzaoui op de website van de club uit Almelo. “Het is moeilijk voor mij en mijn familie, maar we zullen dit overwinnen zoals we dat eerder hebben gedaan. Ik wil al mijn ploeggenoten, de fans en de club danken voor hun steun. Ik kom nog sterker terug.”

Heracles is na 14 speeldagen 14e in de Eredivisie met 14 punten. Azzaoui, die nu ruim een jaar voor de club speelt, trof dit seizoen drie keer raak in 12 competitiewedstrijden.