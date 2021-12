“Corona kan wél gevaarlijk zijn voor kinderen”: al meer dan 200 kinderen met MIS-C opgenomen na coronabesmetting

Antwerpen

Door de grote circulatie van het coronavirus in de vierde golf, zien kinderartsen ook weer iets meer kinderen die een paar weken na een besmetting ernstige klachten krijgen. Het MIS-C syndroom blijft zeldzaam, maar is wel een reëel risico. “Ik vind het dus geen goed idee als ouders hun kinderen bewust met besmette kinderen laten spelen omdat ze het dan maar gehad hebben”, zegt kinderarts-intensivist Thomas Crijnen van het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis in Antwerpen.