Eindelijk duidelijkheid over quarantaine en isolatie met jonge kinderen

Nu de besmettingen in de scholen oplopen, rijst in héél wat gezinnen de vraag: wat moeten we doen met dat zieke kind? Moet het hele gezin in quarantaine? Wie moet wanneer getest worden? Gezonheidsinstituut Sciensano heeft daar nu duidelijkheid over gegeven.

In een nieuwe update klinkt het dat gevaccineerde huisgenoten van een besmet persoon die niet geïsoleerd kan worden - bijvoorbeeld omdat het een jong kind is - een test moeten afleggen tussen dag 3 en 6 van de eerste symptomen of positieve test van de besmette huisgenoot. Als die test negatief is, mogen de huisgenoten uit quarantaine komen. Op het eind van de ziekte van de besmette persoon - vanaf dag 10 na de symptomen of positieve test - moet wel nog een tweede test afgelegd worden.

Kan de huisgenoot zich wel isoleren, dan doe je ook een test op dag 3 tot 6 na het laatste contact met die huisgenoot. Is die negatief, dan ben je uit quarantaine.

Voor niet-gevaccineerde huisgenoten veranderen de regels niet. Als de huisgenoot zich niet kan isoleren, blijf je de facto met je huisgenoot in quarantaine. Op het eind van de ziekte van de besmette persoon leg je een test af op dag 1 én een test op dag 7. Is die laatste negatief, dan is je quarantaine voorbij.

