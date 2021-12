Nederlandse vrouw laat 2.000 euro achter bij bankautomaat

De vrouw liet na veertig briefjes van vijftig euro mee te nemen, nadat ze rond het middaguur het geld had proberen af te halen bij een automaat. Volgens de politie is ze uiteindelijk zonder het geld weggelopen in de veronderstelling dat de transactie niet was gelukt.

Een vrouw vond de flinke smak geld, en gaf het geld naar de naastgelegen supermarkt. De bankkaart waarmee het geld werd afgehaald, is volgens de politie zeer waarschijnlijk gestolen door zakkenrollers of via een babbeltruc in het bezit gekomen van een onrechtmatige eigenaar.

Onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de vrouw verschillende transacties bij de pinautomaat in Venlo heeft gedaan met meerdere passen. “Wij achten de kans heel erg groot dat ze geprobeerd heeft met een gestolen pas te pinnen”, aldus de politie.

De politie is nog op zoek naar de rechtmatige eigenaar van de tweeduizend euro. De rekeninghouder heeft zich tot dusver nog niet gemeld. Er is ook nog geen aangifte gedaan.