Herboren Emmanuel Dennis is hype in de Premier League: “Hij speelt zoals Jamie Vardy in kampioenenjaar met Leicester”

Koopje van het jaar in de Premier League? Ongetwijfeld Emmanuel Dennis (24). De club die hem straks wil binnenhalen, zal een veelvoud moeten neertellen van de vier miljoen euro die Watford afgelopen zomer aan Club Brugge betaalde. Na Mohamed Salah (Liverpool) is Dennis de meest beslissende speler in de Premier League dit seizoen. “Hij is nu al uitgegroeid tot een publiekslieveling en sinds deze week is er een echte hype rond hem ontstaan”, klinkt het vanuit Engeland.